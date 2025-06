Getty Images

Fiorentina, in bilico il riscatto di Cataldi dalla Lazio. Si cerca un gran colpo in mezzo al campo

40 minuti fa

1

In casa Fiorentina ci sono parecchie questioni ancora da risolvere in chiave mercato. Ovvio che, per questione di priorità, tutto dovrà essere subordinato alla scelta dell'allenatore, ma la dirigenza è al lavoro per dirimere diverse questioni. Una di queste è relativa ai calciatori che sono in prestito in viola da altre squadre. E se per Adli, Colpani e Folorunsho la strada di ritorno verso i rispettivi club di appartenenza è già tracciata, lo stesso non si può dire di Gudmundsson e Cataldi.



PIU' LAZIO CHE FIORENTINA - A proposito del centrocampista classe '94 si occupa questa mattina Repubblica Firenze che spiega come il ragazzo sia rimasto particolarmente turbato dall'addio di Palladino, di cui era un fedelissimo. Cataldi ha un rapporto altrettanto speciale con Maurizio Sarri ed è per questo che, si legge, è oggi più vicino a Roma che a Firenze. Non tanto per le cifre (il riscatto è fissato a circa 4 milioni) quanto piuttosto per idee. Quel che è certo, è che la Fiorentina questa estate voglia piazzare un bel colpo a centrocampo.