Lazio, il Galatasaray molla Pellegrini

Va scemando l'interesse delper. Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia di un approccio del club turco con la Lazio per il terzino sinistro. Un sondaggio per valutare la fattibilità di un'eventuale trattativa lampo in questi ultimi giorni di mercato in Turchia (dove la sessione chiude domani, ndr), che però probabilmente non troverà seguito.Il Galatasaray sta trattandocon la. Pellegrini sarebbe stato quindi il piano B. La Lazio non aveva chiuso la porta, ma aveva fatto sapere alla società di Istanbul che il prezzo sarebbe partito da almeno 4 milioni di euro (la stessa cifrà che i capitolini devono pagare alla Juventus per il riscatto definitivo del calciatore). Tutto è rimasto in stand-by per qualche giorno. Nelle ultime ore però, viste le difficoltà sopraggiunte con i giallorossi per l'esterno di difesa polacco , i turchi stanno valutando un altro profilo alternativo.

Se non riuscirà a chiudere in tempi brevi per Zalewski, il Gala andrà con forza su. Un nome che peraltro sarebbe stato fatto direttamente dal tecnico de turchi Buruk; il che fa quindi scendere di parecchio le quotazioni di Pellegrini come possibile rinforzo dell'ultimo minuto per il club della città del Bosforo.