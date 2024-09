Lazio, il Galatasaray piomba su Pellegrini: decisi prezzo e sostituto

Getty Images

Ilcerca un terzino sinistro e viene a fare spese nella Capitale. Il club turco ha già allacciato i rapporti con la Roma per Zalewski, ma ha pronto pure unche coinvolge la sponda biancoceleste del Tevereinfatti è un altro profilo tenuto d'occhio dalla società di Istanbul.ed è disposta ad ascoltare, a patto che siano a(stessa formula con cui peraltro il Gala vorrebbe prelevare il terzino polacco, che resta la prima scelta).Il motivo di questa necessità è semplice: tecnicamente la Lazio non è ancora proprietaria del, dovendo ancora versare idi riscatto dovuto alla(l'obbligo concordato l'estate scorsa scatterà solo a giugno prossimo). Ecco quindi che se il Galatasaray presentasse un'offerta almeno pari a quanto i biancocelesti dovrebbero versare ai bianconeri allora l'affare si potrebbe concludere. La Lazio risparmierebbe due anni di ingaggio di Pellegrini, che comunque,. E peraltro sarebbe già pronto a Formello il suo rimpiazzo.

Elseid, di fatto. Escluso sia dalla lista della Serie A, sia da quella per la UEFA, il terzino albanese non ha trovato sistemazione altrove in estate e quindi è rimasto in biancoceleste, doveRisorse economiche che, ad oggi, risultano sprecate nel bilancio del club e che invece troverebbero un'utilità almeno fino a fine anno quando verosimilmente le strade si separeranno.Baroni lo ha sempre tenuto in considerazione durante tutta la preparazione estiva e il giocatore conosce già bene quindi tutti i meccanismi di squadra. Ha anche giocato alcuni spezzoni finali di partite in questo avvio di campionato. La Lazio attende perciò una mossa dal Galatasary, pronta eventualmente a risolvere tutto nel giro di pochi giorni.