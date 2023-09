Ciro Immobile è rimasto deluso per non aver giocato contro l'Ucraina. Si aspettava una conferma in campo da parte di Spalletti o almeno di entrare a partita in corso, invece ha dovuto ingoiare un altro boccone amaro. Ne parla oggi Il Messaggero, spiegando però che ora l'attaccante della Lazio si è già riproiettato sulla Serie A e punta la Juventus per smaltire già sabato pomeriggio la delusione azzurra. Ieri è tornato in grupo e si è messu subito a disposizione allenandosi in campo con i compagni. Ha dato ampie garanzie di tenuta fisica a Sarri per i prossimi impegni ravvicinati che attendono i biancocelesti tra campionato e Champions. Fare bene con la maglia della Lazio è l'unica via che il bomber ha in mente per convincere Spalletti a puntare ancora su di lui per i prossimi impegni dell'Italia.