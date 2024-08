Lazio, in arrivo la maglia da trasferta: l'annucio del club sui social

AFP via Getty Images

Mercoledì sera contro il Southampton lapresenterà la terza divisa per questa stagione In realtà sarebbe la seconda, cioè quella da trasferta: dopo aver già sfoggiato la classica prima maglia celeste e quella blu scura, che verrà usata in particolare in Europa,. Confermate dunque le indiscrezioni che già nei giorni scorsi raccontavano il ritorno di questo colore per le divise da gioco. Alla maglia gialla sono principalmente legati i ricordi dei tifosi che videro trionfare nel 1999 l'allora Lazio di Eriksson in finale di Coppa delle Coppe; ma anche in altre occasioni più recenti i biancocelesti hanno adottato tale tonalità per gli "away kit" o per le coppe.

Sui social un video anticipa anche qualche dettaglio grafico della maglietta, chee, con tutta probabilità, anche l'abbinamento con i calzoncini che saranno scuri e non bianchi. Anche per questo modello inoltre la Mizuno, sponsor tecnico che fornisce le divise della Lazio, ha, che riportano nella lingua nipponica il motto "Unica fede, unica passione".