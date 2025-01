Lazio, in settemila a Formello per dare la carica in vista del derby

Più di settemila laziali a Formello per abbracciare laprima del. La squadra di Baroni, alla vigilia della sfida contro la, ha fatto il pieno di amore durante l’allenamento a porte aperte concesso oggi dal club.La seduta, sul campo Fersini (dove di solito giocano la Primavera e la Lazio Women) è iniziata alle 15:30, dopo unche al momento dell’ingresso in campo hanno ricevuto dai tifosi delle magliette fatte ad ho per l’occasione, con una foto della Curva Nord stampata sopra. In realtà i sostenitori biancocelesti – molti dei quali con famiglie e bambini, in un clima di festa e passione – hanno cominciato a popolare le aree limitrofe al centro tecnico già dall’ora di pranzo. Per questo i cancelli per le tribune erano stati aperti con largo anticipo.. Uno striscione appeso su un lato del campo recitava: “Senza paura ragazzi. La Nord vi guarda le spalle”. Cori, bandiere e fumogeni hanno accompagnato circa un’ora di sgambata degli uomini di Baroni.

Al Fersini era presente anche, che però non ci sarà contro la sua ex squadra. Il fuoriclasse spagnolo si è intrattenuto a bordo campo a firmare qualche autografo prima di rientrare negli spogliatoi e recarsi in palestra per lavorare a parte., di fatto recuperati per il derby.Sotto gli occhi dei tifosi la Lazio ha svolto una lunga parte atletica ed esercitazioni con e senza il pallone. Poi una breve partitella a campo ridotto ha chiuso il pomeriggio. Un ultimo applauso dei tifosi, che hanno dedicato ovazioni a tutti i giocatori, ha accompagnato l'uscita della squadra dal campo.