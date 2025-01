Roma-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Castellanos 1° Marcatore

Pronostico Roma-Lazio: confronto quote e il parere dei bookies

Per questo match sono d'accordo con l'analisi dei bookmaker. Nonostante l'ottimo periodo di forma, la Lazio potrebbe perdere il derby contro una Roma che ha voglia di riscatto dopo un inizio di stagione negativo. Per questo motivo punterò sul segno 1. Andrea Stefanetti

Nella diciannovesima giornata di campionato, allo Stadio Olimpico, andrà in scena il derby della capitale tra Roma e Lazio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.45 di domenica 5 gennaio. Prima di presentare il mio pronostico e l'analisi delle quote dei bookmaker per il risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Roma-Lazio di diversi operatori:Entrambe le formazioni hanno chiuso il 2024 con un pareggio per 1-1. I giallorossi nel match di San Siro contro il Milan mentre i biancocelesti nel match all’Olimpico contro l’Atalanta.Un derby è sempre una partita dal valore speciale ma in questo caso assume un significato ancora più profondo, dato che le due squadre stanno vivendo momenti molto diversi. Con l’arrivo del nuovo anno, la Roma ha l’intenzione di lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà che hanno caratterizzato la prima parte della stagione.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita del 19° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Lazio? Il parere dei bookies

I bookmaker hanno le idee chiare per il derby della 'Capitale': sarà un match sostanzialmente equilibrato che sarà deciso da una rete di una delle due compagini.quotato a 8.75 sia su Betsson che su Gekobet.

Roma-Lazio: i precedenti del Derby

Roma Lazio: le probabili formazioni

Sono ben 183 i precedenti tra Roma e Lazio. Il bilancio complessivo del derby vede la Roma in vantaggio con 69 vittorie, contro le 51 della Lazio, mentre i pareggi ammontano a 63. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla trentunesima giornata della Serie A 2023-24, in cui la Roma si è imposta con un 1-0.

Ecco le probabili scelte di Ranieri e Baroni in vista del Derby valido per il 19° turno di Serie A:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il derby tra Roma e Lazio, in programma domenica 5 gennaio, avrà inizio alle ore 20:45. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e sul canale 214 del satellite di Sky. Per chi preferisce seguire il match in streaming, sarà disponibile sul sito ufficiale di DAZN o tramite l'app per PC, tablet e smartphone.