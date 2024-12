AFP via Getty Images

Lazio-Inter, perché è stato annullato il gol a De Vrij e il VAR ha assegnato il rigore

29 minuti fa



Succede davvero di tutto allo Stadio Olimpico di Roma. Alla fine del primo tempo, l’Inter di Simone Inzaghi è in vantaggio per due reti a zero sulla Lazio di Marco Baroni, grazie alle firme di Hakan Calhanoglu su rigore (trasformazione centrale che spiazza Provedel) e di Federico Dimarco, abile a sfruttare un ottimo cross dalla fascia opposta di Denzel Dumfries durante un azione di ripartenza da parte dei nerazzurri. Ma è ciò che ha portato all’assegnazione del calcio di rigore che merita di finire sotto la lente d’ingrandimento.



Il penalty, infatti, arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore della formazione di Inzaghi: l'Inter segna con un tap in ravvicinato di De Vrij, ma il gol viene annullato per un intervento falloso di Lautaro, in posizione irregolare, su Gigot che era stato il primo a intercettare il pallone dopo la respinta da parte di Provedel. Non convalidata la rete, il Var richiama il direttore di gara Chiffi al on-field review: il difensore laziale, infatti, prima del contrasto con il capitano dell’Inter, aveva infatti toccato la palla con il braccio sul colpo di testa di Dumfries. Braccio largo e scomposto, rigore assegnato dopo la revisione al monitor. Nulla da fare per Provedel, spiazzato da Calhanoglu dal dischetto.