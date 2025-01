Lazio, interesse dell'Udinese per un centrocampista: ipotesi scambio con Payero

Foto SS Lazio

potrebbe tentare altrove il suo rilancio. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport. In questi sei mesi allail centrocampista non ha trovato la continuità che cercava, complice anche un ennesimo problema al ginocchio operato nuovamente a novembre scorso. Ora su di lui c'è, che potrebbe offrirgli lo spazio che in biancoceleste al momento non riesce a ritagliarsi. Al ragazzo l'idea non dispiace. In Friuli potrebbe giocare anche in un ruolo a lui più congeniale alle spalle del centravanti Lucca. Per la Lazio la sua cessione sarebbe utile a liberare un posto nella lista per la Serie A e c'è anche un altro aspetto che potrebbe favorire un'eventuale trattativa.

Il centrocampista argentino dell'Udinese. Duttile tatticamente, può giocare da trequartista o da centrale, ma anche forte fisicamente e per questo potrebbe far comodo a Baroni. Ha avuto un infortunio al ginocchio anche lui in autunno, rimanendo fuori da metà novembre fino a Natale. Motivo per cui è fermo a sole 10 presenze fin qui in campionato. Ha già 26 anni, è crescito al Banfield in Argentina ed è arrivato a Udine l'anno scorso, dopo un'esperienza in Inghilterra, al Middlesbrough. Sul tavolo, secondo la rosea, potrebbe concretizzarsi un'ipotesi di scambio di cartellini tra i due club.