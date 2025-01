AFP via Getty Images

Lazio, il crollo è nei numeri: nelle ultime 4 gare la media punti è più che dimezzata

2 ore fa

Dal primo dicembre fino al derby la Lazio ha rallenato la sua corsa. Lo dicono i numeri: nelle ultime sei partite sono arrivate solo due vittorie e un pari a fronte di tre sconfitte e ben 13 gol subiti. E pensare che il ciclo di gare terribili una dopo l'altra dell'ultimo mese era partito bene, dopo il ko di Parma, con la doppia vittoria col Napoli tra campionato e Coppa e iil successo sull'Ajax in Europa League. Il tracollo con l'Inter e la sequela di assenze che si sono andate sommando da lì in avanti hanno invertito l'inerzia del momento biancoceleste.



4 punti nelle ultime 4 gare, mentre nelle precedenti 15 la media punti era stata di 2,06 a partita. Anche la media delle reti incassate è peggiorata: fino alla quindicesima giornata era di 1,13 a gara. Al giro di boa è di 2,5: più del doppio. Pesano gli infortuni di Pedro, Vecino, Patric (probabilmente assenti tutti e tre anche col Como, venerdì sera all'Olimpico), cui ora si sommano le squalifiche di Gila, Zaccagni e Castellanos. I recenti risultati negativi comunque non hanno compromesso il percorso fatto in precedenza. La Lazio è ancora in corsa in Coppa Italia e in Europa League (giovedì prossimo basta 1 punto con la Real Sociedad per accedere agli ottavi di finale), oltre che nella corsa al quarto posto che in queste ultime settimane ha visto brillare poco anche le principali rivali, Fiorentina e Juventus.