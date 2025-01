Lazio, non solo centrocampisti: Lotito ha in pugno anche un difensore

Getty Images

Non c'è solo il centrocampo tra le priorità di mercato della. Il club biancoceleste, alle prese con l'affare Fazzini con l'Empoli, sta portando avanti ancheE la situazione è anche già a buon punto, secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, che dà praticamente per fatto l'accordo perCentrale difensivo di piede destro, classe 2003, si sta mettendo in bella mostra con gli scaligeri quest'anno. Cresciuto nella Primavera della Fiorentina e trasferitosi all'Hellas nel 2022, dopo un paio di anni di prestiti al Mantova e alla Sampdoria è riuscito anche a conquistarsi stabilmente la convocazione nella Nazionale Under 21. Quest'anno è a quota 10 presenze in Serie A, ma nell'ultimo mese si è conquistato la titolarità nella rosa di Zanetti.

Per la Lazio Ghilardi è comunqueIl trasferimento del ragazzo a Roma infatti, specifica sempre la Gazzetta, avverrebbe. Lotito e Fabiani, sfruttando i buoni rapporti con Setti, stanno solo cercando di battere sul tempo la concorrenza, anticipando l'acquisto, ma lasciando il ragazzo in Veneto altri sei mesi. In estate poi il club biancoceleste ha intenzione di portare avanti il processo di rinnovamento iniziato a luglio scorso per svecchiare anche il reparto arretrato dove diversi elementi hanno superato i 30 anni.