Lazio, interesse di Emirates per lo sponso. Ma prima serve il Flamnio

GETTY

Il piano di Lotito per ladel futuro non si ferma al soloUna volta realizzato lo stadio ci sarebbe già l'interesse dellaper concludere un accordo di sponsorizzazione. "Vedrete cosa sto escogitando, andrò ben oltre l’impegno preso", ha dichiarato oggi al Messaggero il patron biancoceleste che intende rispettare la parola data e presentare al più presto il progetto per il rifacimento dello stadio dell'omonimo quartiere capitolino, rendendolo la nuova casa della squadra. Nei giorni scorsi il presidente ha anche, per la futura gestione dell'impianto. La stessa società, leader del settore, ha peraltro a sua volta recentemente inglobato anche l'australiana, creando un gigante nel camp del business planning.

Proprio su questo punto, scrive oggi sempre il Messaggero, si sarebbe registrato un interesse preventivo da parte della nota compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Occorre però procedere un passo alla volta: prima di tutto serve realizzare lo stadio e proprio per questo il presidente biancoceleste potrebbe farsi vivo in Campidoglio con tutte le carte in regola per il Flaminio anche molto prima della scadenza del 20 ottobre. Secondo indiscrezioni la presentazione ufficiale potrebbe avvenire anche entro i prossimi 15 giiorni.