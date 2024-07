Lazio, intrigo per la fascia da capitano: lo spogliatoio ha scelto, ma la società frena

AFP via Getty Images

Il Messaggero questa mattina rivela un retroscena sul futuro dellaL'addio di Immobile e quello di Luis Alberto hanno lasciato un vuoto enorme nello spogliatoio che però, stando a quanto avvenuto durante la prima amichevole contro la rappresentativa di Auronzo di Cadore, una soluzione sembra averla già trovata:per anzianità e per appartenenza (laziale, prodotto del vivaio biancoceleste). Nella rosa attuale, pur godendo della stima di Baroni che lo conosce dai tempi di Benevento, il centrocampista non parte però tra i titolari fissi. E infatti all'inizio della partita era statoad indossare la stoffa con la C.

Il terzino montenegrino . che è comunque uno degli ultimi senatori della vecchia guardia rimasti ancora in squadra - a fine gara ha spiegato: "Da quando se n’è andato Ciro è Dani il nostro capitano. Non ha giocato dal 1′ oggi e allora l'ho presa io la fascia, ma spetta a lui per la squadra". Insomma,, come racconta il quotidiano romano. Anche Baroni vuole pensare bene a chi affidare la responsabilità e si confronterà con la dirigenza anche su questo tema, se confermare o meno la scelta della squadra. L'alternativa sarebbe quella di nominarecome nuovo capitano. L'idea sembra nata dopo il gol realizzato con la maglia dell'Italia contro la Croazia a Euro 2024. Sarebbe un simbolo per consacrarlo come punto di riferimento per il nuovo corso che il club vorrebbe impostare, tagliando i ponti col passato. In ogni caso, i due - Zaccagni e Cataldi - sono molto amici e sembra difficile che possano crearsi frizioni come avvenne invece nel 2015 con la scelta tra Candreva e Biglia. Molto più probabile che sia proprio l'ala della Nazionale a fare un passo indietro nei confronti del compagno. La situazione comunque sarà chiarita e risolta al più presto.