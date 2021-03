Mentre extra campo si attendono novità dalla Corte d’Appello su Lazio-Torino (sentenza prevista entro un paio di giorni) in campo la squadra di Inzaghi è tornata a lavorare dopo un giorno di riposo. È iniziata ufficialmente la preparazione alla sfida di sabato 3 aprile alle 15:00 contro lo Spezia che sancirà la ripartenza della Serie A dopo l’ultima pausa nazionali della stagione.



FARES E CAICEDO IN GRUPPO - Intanto dal Lazio Training Center arrivano buone notizie. Recuperati infatti Fares e Caicedo. Entrambi acciaccati fino alla scorsa settimana, quest’oggi si sono allenati regolarmente con il resto della squadra. L’attaccante ecuadoregno non ha saltato nulla. L’esterno algerino invece, in compagnia di Leiva, non ha preso parte solamente alla partitella finale.



Una seduta pomeridiana che ha visto il gruppo di Inzaghi alternare del lavoro fisico e atletico a delle esercitazioni tecniche per chiudere con una partitella con le sponde. Assenti solamente gli 8 calciatori convocati con le rispettive nazionali e Luiz Felipe. Il difensore brasiliano nei prossimi giorni è atteso in campo per iniziare il percorso di recupero (intanto ha iniziato a correre in palestra). Il club capitolino spera di averlo a disposizione per metà aprile.