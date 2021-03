La Lazio guarda al futuro del proprio attacco e se in questa stagione Felipe Caicedo è stato trattenuto a forza a Formello, a fine anno sarà dato il via libera a lui e, probabilmente, anche a Muriqi che non ha convinto appieno. Per questo secondo il Corriere dello Sport la Lazio sta guardando a un colpo a parametro zero, Santos Borré oggi sotto contratto con il River Plate ma in scadenza a fine stagione.