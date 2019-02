Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Luis Alberto, uscito dal campo in anticipo durante la gara tra Lazio e Frosinone, ha subito messo in allarme lo staff medico. Il giocatore ha dapprima mimato il dolore al muscolo, poi ha parlato di crampi in panchina. E le sue previsioni erano esatte.



INFERMERIA - Lo spagnolo ha sostenuto nella giornata di ieri gli esami presso la clinica specializzata Paideia, e la visita, come riporta Sky Sport, non ha palesato alcun problema muscolare. Tutto ok, Luis Alberto sarà disponibile sin dalla gara contro l'Empoli di domani, a meno che Inzaghi non decida di preservarlo in vista dell'Europa League, in programma per giovedì prossimo.