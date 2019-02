Paolo Negro, ex difensore della Lazio, parla a la Gazzetta Regionale della sua carriera da allenatore: "Attualmente sono in attesa di una squadra, ma pare che nessuno mi voglia. Un po’ di esperienza tra i dilettanti l’ho fatta ma la verità è che in queste categorie alleni solo se hai uno sponsor da portare. Se hai 30, 40, 50mila euro di sponsor allora ti aprono le porte. Questa cosa mi mortifica. Questo è il male del calcio: la Nazionale non si qualifica ai Mondiali e i principali colpevoli sono questi, cioè quelli che allenano pagando e quelli che giocano pagando. Se non si risolve questo problema, è finita"