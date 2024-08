Lazio, la soluzione per inserie Dia in lista: ecco chi sarà tagliato

Getty Images

Con l'arrivo diladeve risolvere il problema dei posti in lista per la Serie A. Tra gli over 22 (nati prima del 1 gennaio 2002) ce ne è uno di troppo, mLa soluzione temporanea l'ha offerta l'infortunio di, che dovrà stare fuori per le prime gare di campionato., temporaneamente. Ci sarà tempo poi per le modifiche entro la fine della sessione di mercato. In questi ultimi giorni quindi la dirigenza biancoceleste cercherà con priorità assoluta una soluzione sul mercato.

A rischiare il taglio c'è in primisCon lui i terzini in rosa sono 5, visto l'arrivo di Tavare. Il suo stipendio da 2,8 milioni complessivi pesa parecchio a bilancio, motivo per il quale la società non intende limitarsi a metterlo fuori rosa, ma vuole proprio trovare una possibile acquirente. Fin qui però l'intento non ha trovato sviluppi concreti. In alternativa si valutano anche le posizioni di. Il primo è ritenuto una pedina importante da Baroni, ma ha avuto diversi interessamenti nelle scorse settimane. Per ora, in accordo anche con il procuratore e il calciaotore stesso, sono stati tutti respinti, ma una possibile offerta last minute a questo punto potrebbe essere presa in considerazione. Il campione ex Barça, Chelsea e Roma invece ha visto ridursi parecchio il suo spazio in rosa con i nuovi arrivi. Anagraficamente è il più anziano (37 anni). Non è escluso perciò che entro la fine del mese club e giocatore si siedano al tavolo per analizzare bene le reciproche prospettive.