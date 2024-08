Lazio, Dia ha firmato: i dettagli dell'operazione, non ci sarà col Venezia

La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno, ma ora è arrivata la tanto agognata firma sui contratti e manca soltanto l'ufficialità che arriverà a breve.sarà un nuovo rinforzo delladi Marco Baroni che si è assicurata in queste ore l'ennesimo rinforzo offensivo in un reparto completamente trasformato rispetto alla passata stagione.- Il centravanti arriva a titolo definitivo dalla Salernitana che incasserà 1e il cartellino del giovane difensore centrale classe 2004 Fabio Andrea Ruggeri. Decisivo il lavoro della squadra mercato biancoceleste che ha abbassato le pretese di Iervolino che partiva da una richiesta di 15 milioni.La punta senegalese che in stagione è già sceso in campo con la Salernitana in Coppa Italia contro lo Spezia non sarà a disposizione per l'esordio stagionale della Lazio in programma domenica 18 settembre 2024 contro il Venezia, ma sarà regolarmente agli ordini di Baroni per la successiva sfida contro l'Udinese in trasferta il 24 agosto.