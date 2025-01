Lazio, l'arrivo di Ibrahimovic apre la strada a una cessione: ecco chi può partire

AFP or licensors

Con l'arrivo dipuò partire. Questo lo scenario disegnato dal Messaggero per il calciomercato invernale della. Di sicuro ora la concorrenza lì davanti aumenterà, considerando anche il jolly Dele-Bashiru, che ora tornerà stabilmente tra i mediani, ma che potrebbe sempre essere sfruttato qualche metro più avanti. Considerando Zaccagni inamovibile e l'ormai imminente rientro di Pedro, l'ala danese si dovrà giocare il posto con il giovane in arrivo dal Bayern Monaco e con Tchaouna. Una prospettiva che potrebbe spingerlo a rivalutare la sua posizione.

In precedenza infattie di voler costruire qui il proprio percorso di carriera. Per la società però non è incedibile e qualche interessamento, dal Bologna e dal Celtic di Glasgow in particolare, è già arrivato. Nulla di ufficiale, per ora, ma. Vista anche la necessità di cedere qualcuno per liberare risorse economiche e posti in lista, la pista di un possibile addio di Isaksen resterà molto probabilmente aperta fino al 3 febbraio. Altrimenti tutti i discorsi saranno rimandati all'estate. Il contratto dell'ex Midtyjlland, arrivato nel 2023 per 12 milioni di euro, scadrà solo nel 2028. Fin qui però la sua avventura in biancoceleste è stata discontinua in termini di rendimento e non è quindi da escludere che il club possa rivedere le proprie scelte tecniche per il prossimo anno.