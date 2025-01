Perché la Lazio ha preso Arijon Ibrahimovic

Getty Images

Perché la Lazio ha preso Arijon IbrahimovicDopo aver trattato Jacopo Fazzini con l'Empoli, la Lazio ha virato su un altro obiettivo di mercato. Un giocatore con caratteristiche diverse, arriva dall'estero ma ha già fatto un'esperienza in Serie A:, con i tedeschi che si sono riservati una recompra a una cifra superiore.- Il problema nella trattativa per Fazzini è stata la distanza tra la proposta di Lotito e la valutazione che fa l'Empoli del giocatore: la richiesta era di 12/13 milioni di euro, cifra considerata eccessiva per la Lazio. Così la dirigenza ha virato sull'Ibrahimovic tedesco cresciuto nel Bayern Monaco e che nella stagione scorsa ha giocato in prestito al Frosinone.

- Nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone Ibrahimovic ha trovato poco spazio nel tridente di Di Francesco:. Tornato in Germania, in questa stagione ha giocato un totale di un quarto d'ora in prima squadra tra campionato, Champions League e Coppa di Germania; 4 partite e 2 gol in quarta divisione con la seconda squadra.