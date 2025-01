Getty Images

Lazio, arriva Ibrahimovic: la formula e i dettagli sulla clausola

Gabriele Stragapede

6 minuti fa



La Lazio accoglie Arijon Ibrahimovic, giovane prospetto in arrivo dal Bayern Monaco. Il trequartista classe 2005 ha raggiunto l'aeroporto di Fiumicino e si appresta quindi a inizia la sua nuova avventura in Serie A. Ad attendere il suo arrivo erano presenti circa 50 tifosi biancocelesti, che gli hanno regalato la sua prima sciarpa e hanno sfilato con lui per le prime foto di rito. Si tratta della seconda esperienza in Italia per il giovane calciatore proveniente dalla Baviera, dopo essere stato in prestito nella scorsa annata a Frosinone.



L’ACCORDO – La società capitolina ha chiuso un accordo in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, con il Bayern Monaco che ha ottenuto una clausola di recompra a 20 milioni, come riporta Sky Sport: bavaresi che dunque mantengono il controllo sul giocatore. Cresciuto nelle giovanili del Bayern, Ibrahimovic è stato individuato come una valida opzione per il ruolo di mezzala nel sistema tattico di Marco Baroni, oltre che per il suo ruolo naturale di esterno d’attacco. Nella giornata di domani ci saranno le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio.