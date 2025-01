Lazio, le cessioni che possono sbloccare il mercato: l'Olympiacos fa sul serio per Isaksen

Getty Images

Vendere prima di comprare. Indice di liquidità, bilancio in ordine, equilibri di spogliatoio e liste intasate dei nomi in rosa per la Serie A e le coppe, impongono alla, anche in questa sessione invernale, di seguire lo stesso leitmotiv che la accompagna in tutti i mercati da tempo immemore.Sulla lista degli esuberi figurano, entrambi momentaneamente reintegrati da Baroni per tappare i buchi dovuti ai diversi infortunati e squalificati di questo periodo. Di offerte però per loro al momento ne sono arrivate pochissime. Così come peril cui tentativo di rilancio in biancoceleste dopo i due gravi infortuni alle ginocchia negli anni scorsi fin qui può dirsi sostanzialmente fallito: nuove problematiche fisiche e scarso minutaggio lo dimostrano. Anche per l’ex viola si cerca una sistemazione in queste settimane.

La prospettiva più concreta per sbloccare il mercato della Lazio al momento però la offre. Ha richieste, soprattutto all’estero (anche il Bologna però è interessato). Piace al Celtic, maHa parlato con i procuratori per sondare la disponibilità a trasferirsi. Un’offerta ufficale alla società per ora non è ancora stata formalizzata, ma i greci hanno chiesto informazioni e potrebbero muoversi a stretto giro. Per Lotito e Fabiani il calciatore non è incedibile, a patto che la soluzione sia a titolo definitivo. E pure Baroni ora, con l’arrivo di Ibrahimovic, in quel ruolo ha tanta abbondanza. Isaksen peraltro in un anno e mezzo ha avuto un rendimento altalenante. Lui ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Roma e di voler diventare un protagonista con la maglia biancoceleste, ma ad oggi un suo addio sarebbe pressoché indolore per la piazza. E condi euro, non solo la sua cessione darebbe respiro alle casse del club, ma libererebbe il posto anche per un nuovo arrivo. O forse addirittura due.