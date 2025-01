L'ex falconiere della Lazio si barrica a Formello: "Chiede perdono e urla". Ma Lotito è irremovibile

Getty Images

, storico falconiere della, è stato sollevato dall'incarico dal presidente Claudio Lotito per aver pubblicato foto intime dopo un intervento per l’impianto di una protesi peniena. Ma non ha ancora lasciato la foresteria di Formello, dove vive da 15 anni, cioè da quando ha cominciato a lavorare per il club biancoceleste.Chi è stato oggi al centro sportivo biancoceleste, riporta il Corriere della Sera, si è detto preoccupato per la sua incolumità:Ripensamento che però, allo stato attuale delle cose, non sembra all'orizzonte.

"Non guardo in faccia a nessuno. Lavorava con noi da 15 anni ma ho preso la decisione nel giro di un'ora. Perché? Io predico i valori, io mando l'aquila per creare entusiasmo e passione nei bambini e poi la persona che la governa ha quel comportamento di scadimento morale. Io mi batto affinché lo sport conservi determinati valori, vado tutte le domeniche a messa e ho una linea di condotta irreprensibile da senatore, io faccio battaglie di moralizzazione e lui si comporta in quel modo. No, a casa mia non ci puoi né ci devi stare. Ha avuto una condotta contraria ai nostri vincoli etici per farsi pubblicità. Non solo l'ho licenziato ma gli è stato anche revocato il tesseramento".