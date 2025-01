Lazio, le pagelle di CM: Dia un tiro un gol, Tchaouna rovina la partita

2025 Getty Images

Lazio – Como 1-1: ringrazia il palo per un’uscita a vuoto in avvio di gara. Si rifà poco dopo su un tiro ravvicinato di Strefezza. Salva il risultato un’altra volta nella ripresa, prima di capitolare, incolpevole, sulla rete di Cutrone.: nel primo tempo non teme di puntare l’uomo e spesso lo salta anche. Si spegne però nella ripresa. (dal 13’s.t.: va dentro perché è uno dei pochi che riesce ancora a correre. Fa il suo, ma non è da lui che ci si può aspettare il cambio di marcia): ruvido ma efficace, fino al gol di Cutrone che gli scappa via con troppa facilità.

: onora la fascia di capitano riscattando la brutta prestazione nel derby. Puntuale negli anticipi e nelle coperture.: fa buona guardia sul suo lato e anche su quello degli altri. Dà una grande mano a tutto il reparto con i suoi recuperi. Bene anche le sue galoppate in avanti. (dal 13’s.t.: ancora la brutta copia di quello visto nella prima parte di stagione): preziosi i suoi recuperi per bloccare le ripartenze del Como. Insieme a Isaksen confeziona la giocata per il gol del vantaggio. Clamoroso il gol mangiato nel secondo tempo, anche se viene disturbato da Dia.

: Da Cunha lo fa soffrire parecchio, soprattutto nel primo tempo. Poco fluida la sua manovra in palleggio.: a suo agio da subito nel nuovo ruolo di esterno disegnato per lui da Baroni. Dialoga bene con Pellegrini su quel lato.: Non trova la posizione in campo. Rovina la partita quando Vìviene espulso per eccessiva irruenza in due interventi nel giro di un minuti, anche se il secondo giallo sembra eccessivo.recupera il pallone da cui nasce il gol del vantaggio. Potrebbe dargli fiducia invece prosegue nei suoi alti (pochi) e bassi. (dal 27’s.t.non smette di correre per tutto il tempo che ha a disposizione)

: assente ingiustificato per mezz’ora. Poi trasforma in gol il primo pallone utile giocato. Nella ripresa però non riesce a tenere alto il baricentro della squadra perdendo troppi duelli aerei.All.: Positiva l’intuizione di spostare Dele-Bashiru sulla fascia, anche se la squadra concede tanto in contropiede al più fresco Como (che veniva da 11 giorni di riposo). Gestisce come può una situazione di emergenza totale e di calo fisico di tutti i suoi uomini.