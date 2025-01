AFP or licensors

Lazio-Como, la moviola live: intervento Gigot-Nico Paz, manca l'ammonizione. Giallo per Kempf

Redazione CM

39 minuti fa

Lazio-Como è una gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Allo stadio Olimpico arbitra Tremolada, assistito da Tolfo e Trinchieri con Arena quarto uomo, Camplone e Di Paolo al Var.



Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali episodi da moviola.



29' - Ammonito Kempf: brutto fallo su Dia e cartellino giallo per il difensore tedesco del Como.

18’ - Intervento duro di Gigot su Nico Paz, con il difnesore della Lazio che rischia. Check del VAR per il possibile rosso. Il francese prende palla e avversario, che deve lasciare il campo zoppicante. Niente rosso, ma manca il fallo e l’ammonizione per Gigot.