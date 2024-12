Lazio, le pagelle di CM: Gigot ingenuo, Marusic disastroso

AFP via Getty Images

Lazio – Inter 0-6Calhanoglu lo spiazza dagli 11 metri. Può far poco anche sugli altri gol.fuori posizione sul gol del raddoppio interista, salta fuori tempo senza accorgersi di Di Marco alle sue spalle. Disastroso quando viene adattato a centrale.: tiene botta nel duello fisico con Thuram per 25 minuti. Alza bandiera alza accusando giramenti di testa. (dal 27’p.t.: salta scoordinato in occasione del rigore concesso nel primo tempo. Dal 1’s.t.non ha il tempo nemmeno di scaldarsi che il risultato è già compromesso del tutto. Può incidere poco.)

: fa il suo contro Lautaro concedendogli poco. Non tira mai i remi in barca, nemmeno quando la partita è ormai indirizzata.: bene nella prima mezz’ora, poi cala l’intensità della sua corsa e con lui tutta la spinta della Lazio, soprattutto dopo lo 0-2. Troppo passivo poi sul gol del 4-0 di Dumfries.morde le caviglie di Mkhitaryan bloccandone la maggior parte delle iniziative, finché c’è stata partita. Comunque tra i migliori anche in una serataccia come questa.alza un muro davanti alla difesa insieme al compagno di reparto nel primo tempo. Poi anche lui si spegne.

: con le sue accelerazioni mette un po’ in difficoltà Bastoni. Manca sempre però il tempo di gioco per servire poi i compagni in area o battere a rete. (dalfunziona poco la sua azione di guastatore sulla trequarti avversaria. Ha poco spazio tra i giganti interisti per trovare la giocata vincente. (daltante buone giocate, anche se nessuna decisiva. Bella la serpentina nel primo tempo, che si perde solo sul più bello. (dalNon ripete le ultime buone prestazioni. Interpreta il ruolo imitando Castallanos nei movimenti, ma pesano tanto le due occasioni sciupate nel primo tempo.

nel primo tempo l’Inter gioca per mezz’ora in 11 dietro la linea della palla e questo dice tutto su quanto gli avversari ormai abbiano imparato a temere la sua Lazio. Il problema è che stavolta dopo due episodi sfavorevoli la squadra esce completamente dalla partita.