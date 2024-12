Lazio, disastro Gigot: entra, causa il rigore e viene sostituito all'intervallo

AFP via Getty Images

I nerazzurri, grazie alle reti di Calhanoglu e Dimarco, hanno chiuso sul risultato di 0-2 (prima di allungare sino allo 0-4 nella ripresa, grazie ai gol di Barella e Dumfries) la prima frazione della sfida valida per la 16a giornata di Serie A. Un primo tempo a due facce, specialmente per la formazione biancoceleste,

A modificare la storia di questa partita, come dicevamo,Purtroppo, sarà decisivo per le sorti della sfida. Al 36’, su una situazione di calcio d'angolo in favore dei meneghini, Calhanoglu calcia la sfera verso l’area piccola e l'Inter segna con De Vrij. Gol che, però, viene annullato per un fallo di Lautaro (in posizione di offside) sul subentrato, che, tuttavia, in precedenza,. Dal dischetto, va il numero 20 turco, che spiazza Provedel con una conclusione centrale.

Trovato l'1-0, l'Inter libera la propria potenza offensiva e raddoppia: Dumfries, imbeccato da Calhanoglu, premia l'inserimento di Dimarco sulla fascia opposta. Piattone mancino e 2-0 alle spalle di Provedel a pochi minuti dall’intervallo.17 minuti (più recupero) di non altissimo livello per il centrale biancoceleste ex Marsiglia.