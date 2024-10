Lazio, le pagelle di CM: Il gol di Pedro non sorprende più, Tavares altro cioccolatino ma poi rovina tutto

Getty Images

Como – Lazio 1-5Provedel 6: Risponde presente a fine primo tempo sul colpo di testa di Cutrone. Non può niente sulla magia di Mazzitelli.Marusic 6: stringe i denti perché non è al meglio. Dal suo lato la Lazio gioca meno, ma lui fa comunque bene il suo compito. (dal 32’s.t. Gigot sv)Patric 6,5: gestisce il pallone con calma quando è chiamato a impostare da dietro. Sbaglia solo su Mazzitelli in occasione del 1-2, ma poi rimedia con l’inzuccata che vale il terzo gol. (dal 43’s.t. Lazzari 6,5: torna e timbra subito con un assit)Gila 6,5: tiene Nico Paz e Cutrone lontani dalle zone pericolose senza troppa fatica.

Nuno Tavares 5,5: tanto per cambiare ha fatto un assist, ma questo ormai in molti iniziano a darlo per scontato a ogni gara. Meno scontata è l’ingenuità commessa in occasione del secondo giallo, che nella dinamica del match per sua fortuna non pesa tantissimo.Guendouzi 6: parte col freno a mano tirato, ma poi si scioglie col passare dei minuti e mostra i muscoli quando serve lì al centro.Vecino 6: moto perpetuo in mezzo al campo. Anche se il Como corre tanto lui tiene il passo e dà un apporto fondamentale anche nelle ripartenze.Isaksen 6: altra prestazione a due facce. Spinge tanto, ma pecca ancora di concretezza. Sufficienza piena però perché comunque si sacrifica tanto anche in fase difensiva. (dal 21s.t. Pellegrini 6: entra con la concentrazione giusta per gestire il momento più delicato della gara)

Pedro 7,5: ormai non fa nemmeno più notizia il suo gol, che mette in ghiaccio la gara alla mezz’ora. (dal 32’s.t. Tchaouna 6,5: mette il punto esclamativo al match)Noslin 5,5: non replica la buona prestazione fatta col Genoa. Non incide granché nella manovra collettiva. (dal 1’s.t. Dia 5,5: nel secondo tempo la partita si inasprisce per la Lazio e lui non riesce a incidere come vorrebbe)Castellanos 7,5: freddo dagli 11 metri per sbloccare la gara. Poi chiude la gara nella ripresa siglando la doppietta. Fa il solito gran lavoro lì davanti per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria

All. Baroni 7: ha più di qualche uomo acciaccato, ma mette comunque in campo una formazione equilibrata che conquista il campo sin dai primi minuti. Gestisce bene con i cambi una partita sostanzialmente dominata dai suoi uomini.