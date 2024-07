Quanto guadagna Nuno Tavares alla Lazio

Getty Images

La Lazio ha rinforzato la fascia sinistra con, il classe 2000 ex Arsenal preso in prestito con obbligo di riscatto dai Gunners dopo l'ultima stagione in prestito al Nottingham Forest; al club inglese è destinata anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il portoghese è un terzino moderno con caratteristiche offensive, spinge sulla fascia e all'occorrenza può giocare anche dall'altra parte del campo. La Lazio ha chiuso la trattativa prima con l'Arsenal e poi con il giocatore.- Nuno Tavares ha firmato con i biancocelesti per cinque anni, la scadenza del. Se dovesse rimanere fino alla fine del contratto, il portoghese arriverebbe a guadagnare quasi 3 milioni più bonus.

- Nell'ultima stagione(8 in campionato e 4 in coppa) saltando anche alcune gare per infortunio tra febbraio e marzo. Il classe 2000 ha giocato quasi 40 partite con le nazionali Under portoghesi, giocando l'ultimo Europeo del 2023 da fuoriquota, senza però mai debuttare con la nazionale A.