Lazio, l'ex sindaco di Amatrice è il nuovo allenatore della Primavera

La S.S. Lazio comunica di aver affidato la guida tecnica della Primavera a Sergio Pirozzi. L’allenatore, nato a San Benedetto del Tronto e cresciuto ad Amatrice, sostituisce temporaneamente Stefano Sanderra, che rimane nei quadri tecnici del Club, impossibilitato a seguire la squadra per motivi personali.

L'ex Sindaco di Amatrice. Il club biancoceleste lo ha annunciato questo pomeriggio con un comunicato ufficiale sul proprio sito.

CARRIERA - Pirozzi in ambito calcistico ha già avuto diverse esperienze nelle categorie dilettantistiche. Tra il 2014 e il 2017 e poi anche nel 2020-21 ha allenato il Trastevere calcio, a Roma, con il quale ha sfiorato una storica promozione in Serie C2. La sua ultima panchina, prima di arrivare ora nelle giovanili biancocelesti, è stata quella dell'Alessandria tra novembre e dicembre del 2023.

Non c'è solo il calcio però nella vita di Sergio Priozzi. Attivo politicamente negli ultimi anni, è stato anche candidato alle ultime elezioni europee. Alla ribalta della cronaca però ci era salito già nel 2016, in occasione dei tragici eventi del terremoto che colpì il centro Italia. Era sindaco di Amatrice in quegli anni e si batè in prima persona affinché la macchina dei soccorsi, dell'assistenza e poi della ricostruzione si attivasse in tempi brevi.