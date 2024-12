Torino, prima offerta ufficiale per Casadei: tutti i dettagli, Lazio e Monza in attesa

Getty Images

L'AVVENTURA DI CASADEI AL CHELSEA

La formazione granata, allenata da Vanoli, ha chiuso il proprio anno con un pareggio (in rimonta per 2-2) in casa dell’Udinese, il club di Cairo sta riflettendo sulle strategie da adottare per rinforzare la rosa e permettere al tecnico di dare l’assalto alla parte sinistra della classifica (al momento si trova all'11° posto) in maniera definitiva e pensare di proporsi come outsider in zona Europa., come riporta Sky Sport,. Classe 2003, il centrocampista ha collezionato 5 presenze in Conference League e una in Carabao Cup con la maglia dei londinesi e

. I biancocelesti non hanno, momentaneamente, presentato alcuna offerta al Chelsea, ma restano interessati al calciatore,e ha offerto due condizioni interessanti per i Blues: posto da titolare semi-garantito e l’apertura a un’acquisizione in prestito secco fino al termine della stagione.