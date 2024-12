Anche nell'urgenza, la prassi non cambia in casaha bisogno almeno di un nuovo centrocampista al più presto, ma prima dei nuovi arrivi a gennaio alla società serve cedere. Al netto delle parole di oggi del ds Fabiani : prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto, per un affare totale da circa 15 milioni (anche se Lotito spera fino all'ultimo in qualcosa meno). Per chiuderla però. Permanca solo l'ufficialità (ha già svolto le visite mediche). Ora tocca aPerché è vero che, così come è impostata, l'operazione con i toscani per il giovane centrocampista permetterebbe di iscrivere i costi a bilancio l'anno prossimo, senza gravare ora sull'indice di liquidità dal punto di vista dei costi vivi; ma l'ingaggio andrebbe invece da subito ad appesantire ulteriormente il monte stipendi. La società vuole quindi prevenire tutti i problemi anche in ottica della futura sessione estiva.. Anzi, con i contratti in scadenza entrambi nel 2026 e stipendi pesanti (soprattutto per l'esterno difensivo ex Napoli, che prende 2,8 milioni a stagione), trovare acquirenti è impresa ardua. La speranza è quasi tutta in qualche magnate o sceicco da ricche mete esotiche. Fabiani comunque è al lavoro per trovare una soluzione, anche perché non sono solo questi due i nomi sulla lista delle uscite. C'è infatti ancheda sistemare. Appena 152 minuti totali giocati sono un bottino ben lontano dall'idea di rilancio che calciatore e club avevano in estate. A differenza degli altri due peraltro il suo addio libererebbe anche un posto in rosa nella lista per la Serie A e questo implicherebbe due possibili scenari.Per inserire Fazzini, classe 2003, non ci sarebbero particolari vincoli (almeno per il campionato, diverso invece il discorso in Europa League) e quindi poco cambierebbe con o senza la conferma di Castrovilli., magari già maturo calcisticamente (con più di 22 anni) e quindi più pronto per essere da subito, all'occorrenza, anche un titolare. I nomi accostati fin qui ai biancocelesti - Belayhane, del Verona; Atangana, del Reims; Berisha, del Lecce - sono tutti under 22; ma non sono gli unici su cui la dirigenza sta facendo ragionamenti.Senza escludere però anche un'altra possibilità. Vista l'importanza degli esterni nel modulo di Baroni e alla luce di qualche acciacco accusato a rotazione da tutti e 4 gli attuali terzini in rosa, tecnico e società potrebbero anche decidere di sfruttare l'eventuale posto che libererebbe Castrovilli per reintegrare, almeno fino a fine stagione, proprio Hysaj, che aveva ben figurato in Coppa Italia e nelle prime due partite che aveva potuto disputare ad agosto. In ogni caso si tratta solo di ipotesi al momento., anticipando uno degli investimenti importanti comunque previsti in estate, per continuare a restare in ballo su tutti i fronti anche nella seconda parte di stagione. Le tempistiche e le possibili ulteriori mosse che la piazza si può aspettare a gennaio sono tutte ancora da definire.