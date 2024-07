Getty Images

Tra color che son sospesi in casac'èIl centrocampista romano, prodotto del vivaio biancoceleste, vive in una strana condizione in questi giorni: per anzianità e carisma lo spogliatoio lo ha individuato come uno dei nuovi punti di riferimento della squadra, tanto che è quasi unanime, dopo l'addio di Immobile;. Il calciatore, che tra dieci giorni compirà 30 anni, non ha però alcuna intenzione di andare via da Formello.

Sarà necessario un confronto tra le parti per chiarire la situazione. A fare da mediatore potrebbe essere il nuovo tecnico Marco Baroni, il quale dopo l'ultima amichevole ad Auronzo aveva dichiarato che avrebbe scelto a stretto giro il nuovo capitano (nel frattempo la fascia è stata indossata da Marusic e Patric)., a testimoniare quanto l'azzurro sia diventato fondamentale nei progetti presenti e futuri della Lazio. I piani però dovranno fare i conti con gli equilibri del gruppo e con la realtà dei fatti, che al momento dicono che per Cataldi di mercato ce ne è poco e che i suoi compagni vogliono lui come capitano.