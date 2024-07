Lazio, la pista Simeone può scaldarsi: anche la famiglia del calciatore spinge il passaggio in biancoceleste

Getty

Laora pensa alle cessioni, ma poi farà quasi certamente almeno un altro colpo in attacco. Eè un serio candidato per completare il reparto. Come scrive oggi Il Mattino,. Cerca una squadra che possa garantirli più minuti in campo, perché anche con l'arrivo di Conte sulla panchina partenopea, per lui lo spazio nel 3-5-2 sarebbe comunque ridotto al lumicino. A Roma si giocherebbe invece le sue carte con Castellanos e Noslin, con quest'ultimo che potrebbe anche scalare tra le ali nel camaleontico sistema di gioco di Baroni. Il Cholito in biancoceleste ritiene quindi di poter avere più chance.

Lo sa bene anche la sua famiglia, che infatti spinge per il suo trasferimento proprio nella Capitale. Secondo il quotidiano napoletano, la zia di Simeone - sorella del padre Diego Pablo, allenatore dell'Atletico ed ex stella proprio della Lazio -Gli ostacoli sono essenzialmente due: il primo è di natura anagrafica, perché Lotito e Fabiani stanno portando avanti un progetto di ringiovanimento della rosa, mentre Simeone jr. ha compiuto pochi giorni fa 29 anni; il secondo è economico.

La Lazio deve liberarsi prima di tutto delle zavorre in esubero, che pesano sul monte ingaggi. La società biancoceleste punta a piazzare a titolo definitivo tutti o quasi i giocatori considerati fuori dal progetto tecnico (Basic, Akpa Akpro, Cancellieri, ecc...), per racimolare risorse. In più dovrà liberare posti in rosa per far spazio a un nuovo arrivo. Ecco perché Simeone potrebbe arrivare anche come sostituto di Castellanos (e a quel punto sarebbe possibile poi una ulteriore operazione dinel reparto avanzato, ndr). La Lazio non lo ha messo in vendita, ma per un'offerta da almDe Laurentiis a cedere il cartellino dell'attaccante figlio d'arte.