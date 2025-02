Lazio, Lotito: "Bistrattati dal Comune di Auronzo. Valutiamo di fare il ritiro estivo a Formello"

GETTY

è amareggiato dal trattamento ricevuto dal Comune di. La località veneta che da 17 anni ospita i ritiri estivi dellada qualche tempo, in particolare dopo gli ultimi cambi di amministrazione, a detta del patron biancoceleste ha assunto un atteggiamento ostile. "Lo scorso anno - ha dichiarato il presidente del club capitolino, a margine dell' evento tenuto ieri a Montecitorio per festeggiare i 125 anni della società -e nonostante abbiamo portato un arricchimento al territorio con la nostra presenza, abbiamo creato un clima di affiatamento e disponibilità da parte della squadra".

Per questo motivoe, a partire già dalla prossima stagione, effettuare a Formello il ritiro. "Abbiamo uno dei centri sportivi più grandi d’Italia - afferma ancora Lotito - con la possibilità di poter organizzare ritiri al proprio interno. Ci sono tanti campi, piscine, palestre, settore medico. Stiamo valutando se continuare nell’andare in altri posti lontano da Formello, dove tra l’altro c’è anche un microclima ventilato, rispetto a altri luoghi nei dintorni dove non si respira. Questa comunque è una valutazione che dobbiamo fare, ma non la stiamo facendo ora perché abbiamo cose più impellenti. Abbiamo tempo fino al 31 marzo per prendere una decisione".