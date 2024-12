GETTY

Lazio, Lotito: "Contento che DAZN trasmetta la partita con l'Inter in chiaro"

Tommaso Fefè

41 minuti fa



Lunedì sera Lazio - Inter sarà trasmessa in chiaro da DAZN. Dopo la gara di San Siro tra Milan e Napoli a ottobre, la piattaforma streaming offrirà nuovamente un match di Serie A in libera fruizione anche a non abbonati. Una scelta che a ha fatto felice anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero 1 del club biancoceleste ha commentato così questa mattina la notizia: "DAZN ha solo cinque partite da trasmettere gratis in chiaro e sono contento che abbia scelto la Lazio"



La scelta dell'emittente rientra nella formula "Try&buy", compresa nel contratto per l'acquisizione dei diritti TV da parte della piattaforma di live streaming sportivo. Fino al 2029 potranno essere trasmesse un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. " Trasmettere gratuitamente su DAZN un big match di Serie A così importante, vista anche l’attuale classifica - ha aggiunto ancora Lotito - dimostra la volontà comune di coinvolgere più tifosi possibili e promuovere un calcio ancora più vicino e condiviso. Bene, quindi, che si permetta a tanti tifosi laziali di vedere gratis questa partita sui canali ufficiali gestiti dalla piattaforma che detiene i diritti. Lunedi sera sarà una grande festa per il calcio sia allo stadio per chi potrà venire e sia a casa grazie a questa iniziativa”.