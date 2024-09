Lazio, Dia meglio di Salah: numeri da urlo per l'attaccante biancoceleste

Calciomercato

è l'uomo del momento in casaInsieme all'exploit di Nuno Tavares (4 assist nelle sue prime 4 gare ufficiali, record per la serie A dal 2004), l'attaccante senegalese è il giocatore più decisivo di questo avvio di stagione biancoceleste. 5 gol tra campionato ed Europa League che lo rendono il miglior marcatore della squadra di Baroni fino a questo momento. Ma la partenza straripante del calciatore, classe '96, non si limita ale gare giocate con i capitolini.Prima di sbarcare nella Capitale infatti aveva giocato in Coppa Italia con la Salernitana, trascinando i granata alla vittoria contro lo Spezia ad agosto. Una doppietta nei tempi regolamentari (più un assist) che porta. Ci sarebbe anche il tiro di rigore trasformato nella serie finale della medesima gara in cui i cavallucci marini hanno eliminato i liguri, ma non fa statistica. Resta comunque un'avvio di annata da incorniciare. Il Corriere dello Sport oggi lo mette. Anche più del campione egiziano del Liverpool, fermo a 5 reti tra campionato e EFL Cup. E Dia non gioca nemmeno nel suo ruolo naturale di centravanti.