Lazio, Lotito già al lavoro per il rinnovo di Baroni

Il lavoro diallaha stregato tutti. I risultati in questa prima parte di stagione stanno andando ben oltre le più rosee aspettative di chiunque. Per questo la società biancoceleste, racconta oggi il Corriere dello Sport, sta già ragionando a come blindare il tecnico per il futuro. Al momento l'allenatore, arrivato in estate dopo la salvezza conquistata con l'Hellas Verona, è legato al club capitolino da un contratto biennale. Il programma della Lazio però è di gettare le basi quest'anno per il nuovo ciclo pluriennale, a partire dalle certezze che Baroni ha dimostrato in questi mesi di poter garantire.

Ecco perché. Il presidente biancoceleste, che ha difeso a spada tratta sin dall'inizio la scelta di puntare su Baroni per la nuova guida tecnica della squadra, vorrebbe proporre un raddoppio dello stipendio - arrivando quindi sui 2 milioni di euro - fissando laSempre secondo il CorSport, un primo colloquio tra le parti per discutere i dettagli della proposta potrebbe avvenire tra Natale e Capodanno. Se ci saranno le condizioni una stretta defintiiva potrebbe poi arrivare già all'inizio del 2025.