Lazio, la migliore quest'anno quando si parla di "corto muso"

Con la vittoria a Napoli laè tornata sul podio in Serie A. Il terzo posto attuale, in coabitazione con Fiorentina e Inter che devono recuperare la loro sfida, a -3 dalla vetta occupata ora dall'Atalanta, è figlio però di un particolare primato dei biancocelesti fin qui in campionato.Una, contro l'Empoli, rimontando e ribaltando anche lo svantaggio inizialeCittando l'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, quando di parla dila Lazio in questa stagione non teme ribali.

Ma non basta segnare solo un gol in più dell'avversario. Serve anche prenderne uno in meno degli altri. E infatti è proprio la ritrovata solidità difensiva - vero punto di forza che due anni fa portò la squadra di Sarri a chiudere al secondo posto in campionato - ad aver fatto spiccare il volo a Zaccagni e compagni.. In totale, tra campionato ed Europa Leaguesei delle quali da metà ottobre a oggi. Quattro volte peraltro (2 in A e 2 in coppa) la porta è rimasta inviolata in trasferta.