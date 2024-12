AFP via Getty Images

Lazio, vicino il traguardo per il Flaminio. E un emendamento al Senato può aiutare

8 minuti fa



Battute finali per la vicenda Stadio Flaminio. La pronuncia definitiva della conferenza dei servizi del Campidoglio sul progetto della Roma Nuoto arriverà a stretto giro. Nel frattempo Lotito, che continua a coltivare il sogno di far tornare l'impianto - abbandonato da anni - la casa della Lazio, al Messaggero ha dichiarato ancora tutto il suo ottimismo sulla validtà del suo progetto, che dovrebbe essere presentato entro il 15 dicembre. "Prima o dopo - ha detto il patron biancoceleste - Vediamo, abbiamo già preparato 200 pagine e stiamo lavorando".



Un assist, fa sapere ancora il quotidiano romano, potrebbe arrivare dal Senato. Un emendamento presentato in questi giorni a un decreto in discussione nell'aula darebbe la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici per infrastrutture di pubblica utlità, tra cui gli stadi. Inoltre per efficientare le procedure, sarebbe possibile il commissariamento per le amministrazioni che si opponessero senza comprovate ragioni alla realizzazione di suddette opere. Lotito è stato eletto al Senato per questa legislatura ed è facile immaginare quale sarà il suo voto finale su tale provvedimento. Tra l'altro attualmente è in discussione anche un'altra misura che potrebbe far tornare nel calcio italiano le sponsorizzazioni di società di scommesse.