Lazio, Lotito: "Già spesi 40 milioni. Stadio Flaminio? Confido nella professionalità degli amministratori"

AFP via Getty Images

Nessuno fin'ora ha fatto tanto quanto la. Il presidenteha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero, affermando il suo orgoglio per come tutta la società sia riuscita a muoversi in largo anticipo sul mercato rispetto alle concorrenti, con già quattro acquisti - contando anche il giovane Munoz, che farà la spola con la Primavera - ufficializzati e pronti a unirsi da subito al gruppo del nuovo mister Marco Baroni. "- ha spiegato il patron biancoceleste - altro che ridimensionamento. Quello che abbiamo fatto noi non l'ha fatto nessuno finora".

Nella stessa intervista Lotito si è soffermato anche sulla questione Stadio Flaminio e sui lavori per l'Academy che stanno partendo in questo periodo a Formello (dopo diversi anni dall'annuncio del progetto, ndr): "Ora partiamo con l'academy e soprattutto con lo stadio, per cuiche sanno bene che vantaggi comporterebbe scegliere noi". Nel centro tecnico biancoceleste è prevista la realizzazione di una nuova foresteria, nuovi campi e persino una chiesa. Lunedì invece è previsto in Campidoglio un incontro con il Sindaco, Roberto Gualtieri, per mostrare il progetto di ristrutturazione del Flaminio.