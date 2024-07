AFP via Getty Images

Lagioca su più tavoli anche per sistemare gli esterni di difesa. Il nuovo candidato è, terzino sinistro dell'. Ora che l'attacco è stato quasi completato - manca solo l'ultimo tassello sulla trequarti, dove Lotito vorrebbe regalarsi un gran colpo (Greenwood) - la società biancoceleste può ragionare con calma su come puntellare gli altri reparti. E proprio quello dei terzini sembra avere le maggiori probabilità di vedere dei cambiamenti nelle prossime settimane. La strategia è sempre la stessa: lavorare su diversi nomi contemporaneamente per poi affondare il colpo su uno. Così, dopo i contatti fitti a giugno col Verona per Cabal e q uelli più recenti con gli agenti di Nuno Tavares , dell'Arsenal, si aggiunge oggi il profilo del ventinovenne spagnolo dei Colchoneros. che all'occorrenza può adattarsi pure come ala.

A Madrid in realtà Galan è rientrato da poco.. Il suo contratto scadrà nel 2026, ma l'Atletico vorrebbe monetizzare già in estate il suo cartellino.e il fatto che sia gestito dalla You First potrebbe favorire un'eventuale trattativa con la Lazio. Si tratta infatti degli stessi agenti di Luis Alberto, con i quali di recente è stato portato a buon fine il trasferimento dell'ex numero 10 biancoceleste all'Al-Duhail, in Qatar.

Le condizioni economiche per discuterne la possibilità di acquistarlo ci sono tutte quindi. A Formello si ragiona piuttosto su altri due aspetti. Il primo è relativo all'età del calciatore. La Lazio sta infatti portando avanti un piano di ringiovanimento della rosa, mentre Galan è un classe '94, che a novembre compirà 30 anni. Comunque più giovane di('93) e('92) e coetaneo invece di, ma pur sempre fuori dai parametri che Lotito e Fabiani hanno dichiarato più volte nelle loro recenti dichiarazioni di voler seguire per i nuovi acquisti. Un eccezione però potrebbero decidere di farla se servisse,per liberare il posto. Questa è infatti l'altra conditio sine qua non: uno dei tre citati (Pellegrini, salvo sorprese, non partirà) deve andar via, altrimenti non arriverà né Galan, né Cabal, Nuno Tavares o chiunque altro.