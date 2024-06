Getty Images

Lazio, contatto Lotito-Allegri!

Lotito ha chiesto la disponibilità a Massimo Allegri per la panchina della Lazio. Il presidente biancoceleste davanti ai microfoni afferma di non sapere nulla delle dimissioni di Tudor (l'ufficialità non è ancora arrivata), ma nel frattempo si muove già per trovare il sostituto. L'ex allenatore della Juventus, che ha risolto da pochi giorni il suo contratto con il club bianconero, è un vecchio pallino del patron biancoceleste, già sondato in passato, prima del suo ritorno a Torino.



Ora Lotito ci riprova. Sarebbe un colpo a sorpresa, la cui riuscita rimane comunque molto complicata. Restano in piedi le alternative, compreso il possibile e altrettanto clamoroso ritorno di Sarri. Ma intanto va registrato un contatto, Lotito ci prova.