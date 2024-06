Lazio, dopo Tchaouna serve un altro colpo sulla trequarti: ecco i nomi

Getty Images

Con o senza, larinnoverà ampiamente il parco attaccanti in estate. Mentre infatti Lotito e Fabiani cercano un punto di incontro con l'allenatore per proseguire il percorso e aprire un nuovo ciclo in biancoceleste, la dirigenza è già al lavoro per rimpiazzare a prescindere gli addii di Anderson, Kamada e quello imminente di Luis Alberto. Tchaouna è il primo rinforzo sulla trequarti, che va ad aggiungersi a Zaccagni e, a sorpresa, a Pedro. Lo spagnolo infatti ha fatto sapere al club che onorerà il contratto fino alla fine (scadenza a giugno 2025).e in ballo ne sono tre.

Il ds Fabiani ha smentito che ci sia interesse per Spertsyan , del Krasnodar, ma dietro le quinte un contatto con la sua agente Rafaela Pimenta in realtà è già avvenuto. C'è poi da registrare il ritorno di fiamma per Yazici , già trattato nel 2019, che stavolta potrebbe arrivare a parametro 0. Ma su di lui c'è pure il Milan, con il nuovo tecnico Fonseca che lo ha chiesto espressamente. Il terzo è, del Feyenoord. Secondo Il Messaggero la sua candidatura potrebbe balzare in cima alla lista dei preferiti nei prossimi giorni. Classe '98, 8 gol e 18 assist fra campionato e coppe quest'anno,: la stessa cifra che la Lazio conta di incassare dalla cessione di Luis Alberto all'Al-Duhail, che ormai sembra imminente. In alterativa si potrebbe intavolare uno scambio con gli olandesi, inserendo il cartellino di Isaksen, che interessa alla squadra di Rotterdam. Scenario comunque complicato da immaginare, visto che la Lazio difficilmente nell'era Lotito ha intrapreso operazioni di questo tipo.