Lazio, Lotito riflette sul futuro: tra Tudor, Gattuso e la scelta Martusciello

Marco Demicheli

Le dimissioni a sorpresa di Maurizio Sarri devono ancora essere digerite dall'ambiente Lazio. Un passo indietro, quello dell'allenatore toscano, che nessuno in società di aspettava. Certo, il momento non era dei migliori, con le quattro sconfitte consecutive e l'eliminazione in Champions League dopo il 3-0 subito contro il Bayern Monaco, ma tutti nel club, dal presidente Claudio Lotito in giù, pensavano di concludere la stagione senza stravolgimenti, per poi mettere mano alla situazione tecnica in vista del prossimo anno. E invece i ragionamenti previsti per giugno sono da anticipare di tre mesi.



TRA TUDOR E... - Riflessioni in corso per il presidente, che in questi giorni, sfruttando anche la sosta del campionato per le nazionali, prenderà la sua decisione sul futuro della panchina biancoceleste. Tanti i nomi che in queste ore sono stati proposti, diversi quelli contattati. Tra loro, quello che convince maggiormente è Igor Tudor, tecnico che conosce bene il campionato italiano ed è reduce dall'esperienza sulla panchina del Marsiglia. Come fatto qualche mese fa col Napoli, l'ex difensore chiede un contratto almeno fino al 30 giugno 2025: se riceverà feedback positivi e garanzie dal punto di vista tecnico, sarà lui il nuovo allenatore della Lazio. Sullo sfondo altri profili, come quello di Gennaro Gattuso (anche per lui ultima esperienza all'OM).



LA SCELTA MARTUSCIELLO - Intanto sabato sera, contro il Frosinone, in panchina andrà ancora Giovanni Martusciello. L'ex vice di Sarri è l'unico componente dello staff a non essersi dimesso. Per il momento guiderà la squadra in questa settimana di transizione, in attesa di capire quali saranno le decisioni della società. Difficile, in ogni caso, ipotizzare una sua permanenza oltre la sosta, anche se la partita contro la squadra di Eusebio Di Francesco dovesse andare bene.