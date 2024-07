Lazio, Lotito tenta il doppio colpo Tavares e Greenwood: cosa manca

Getty Images

Laè attivissima sul mercato e, dopo aver puntellato la rosa con Noslin e Tchaouna stavolta sogna in grande per regalare a Marco Baroni due colpi di primissimo piano. Il primo nome è quello dil, mentre il secondo nome porta aPer il terzino classe 2000, mancino di piede l'affare sta andando avanti e ha superato la pista Cabal col Verona che lo sta per cedere al Rennes.per provare a tirare verso il basso la valutazione. Servirà tempo per aggiornarsi.

Tempo che sembra essere sempre meno per l'attaccante anglo-giamaicano classe 2001 corteggiato anche dalla Juventus. Lotito si è mosso in prima persona con gli intermediari italiani che lo stanno provando a portare in Serie A e sebbene, come riportato da Sportitalia servirà trattare ancora per abbassare questa cifra magari inserendo, per agevolare i Red Devils, una percentuale sulla futura rivendita molto alta a loro favore. Sul tavolo di Greenwood ci sono altre 3-4 proposte da club italiani e non, se Lotito vorrà chiudere dovrà intensificare i contatti.