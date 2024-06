Getty

Lazio, Lotito torna alla carica per un vecchio pallino di mercato: stavolta può arrivare a parametro 0

26 minuti fa



Ritorno di fiamma della Lazio per Yazici. Il trequartista turco, classe '97, era già stato trattato dalla Lazio nel 2019, quando giocava al Trabzonspor, ma alla fine non se ne fece nulla e il calciatore finì al Lille. A fine giugno però il suo contratto con i francesi scadrà e sarà liberò di accordarsi con chiunque. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe quindi riprovare a portarlo a Formello in estate, stavolta a parametro 0.



La Lazio infatti lavorerà parecchio in entrata per il reparto offensivo, considerando gli addii di Felipe Anderson, Luis Alberto, Pedro e Kamada. Il solo Tchaouna (l'ufficialità dovrebbe arrivare in settimana, ndr) non può bastare. Yazici sarebbe un profilo di esperienza che rientrerebbe anche nei parametri che la società stessa si è importa per il ringiovanimento della rosa. La dirigenza biancoceleste ne ha già parlato con Tudor, stando a quanto racconta il quotidiano, e il tecnico croato avrebbe anche espresso il suo gradimento per il giocatore, protagonista della stagione del Lille con 12 gol e 4 assist tra campionato e coppe. L'ostacolo principale per la Lazio è però la concorrenza del Milan. Il nuovo tecnico Fonseca lo ha messo nella lista dei preferiti, visto che lo ha già allenato proprio al Lille. I biancocelesti, e in particolare proprio il presidente Lotito, vogliono però fare comunque un tentativo per provare a soffiarlo ai rossoneri.