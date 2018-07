Al termine della sfida amichevole contro l'Auronzo di Cadore, Luiz Felipe ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del difensore della Lazio: "Abbiamo iniziato benissimo. Dobbiamo dare tutto per arrivare al massimo a inizio campionato e fare un’altra grande stagione. Siamo un grande gruppo, unito, che può arrivare lontano".



SUGLI OBIETTIVI PERSONALI - "Voglio giocare ad alti livelli, ma ora riparto da zero. Nessuno si aspettava che potessi crescere così tanto, ai ragazzi va concesse l’opportunità di giocare. Posso giocare sia in mezzo che a destra e a sinistra nella difesa a tre".



SU ACERBI E DE VRIJ - "Non è cambiato nulla, Acerbi è come De Vrij un grande difensore, nonostante abbiano caratteristiche diverse".



SULL'ADDIO DI FELIPE ANDERSON - "È una grande perdita, tutti sanno quanto sia forte Felipe Anderson. Penso e spero che arriverà un giocatore forte come lui per sostituirlo. Con qualche innesto possiamo fare grandi cose".