Senza dubbio dal secondo tempo, per l’atteggiamento e la voglia di reagire. La Lazio regala un tempo e due gol - e di conseguenza il derby - ad una Roma che è conscia dei propri limiti e fa bene quel poco che serve per sfruttare le imperfezioni degli avversari per portare a casa la partita., che si presenta ad una gara come la stracittadina inspiegabilmente molle e intimorita. Un atteggiamento non ‘da Lazio’ e soprattutto non da Lazio di Baroni, che in pochissime occasioni in questa stagioni ha sbagliato l’impatto alla gara. Eppure questa volta i biancocelesti si fanno intrappolare dalla Roma di Ranieri, sbagliano la posizione - come quella di Rovella in occasione del raddoppio di Saelemaekers - o gesti tecnici, come Provedel sulla conclusione non certamente irresistibile di Pellegrini.Un errore imperdonabile che la Lazio paga a caro prezzo, così come quella tensione positiva che spesso si trasforma in elettricità e voglia di vincere la partita ma che questa volta ha giocato un brutto scherzo ed è diventata ansia. Aspetti che i ‘senatori’ e i pilastri di questa Lazio, coloro che hanno già giocato i derby, avrebbero dovuto trasmettere agli altri e soprattutto avrebbero dovuto incarnare in una sfida così delicata quanto rischiosa., un allenatore che dimostra tutta la sua esperienza nella stracittadina - e non solo - inserendo un uomo in più in mezzo al campo, una scelta che si rivela azzeccata.La Roma sa far male in avvio, sfruttando le gravi disattenzioni della Lazio, per poi non far altro che chiudersi, eliminando ogni spazio e concentrando in pochi metri tutte le linee per non concedere nulla.Il nigeriano non riesce ad entrare in partita, è spesso fuori posizione e perde i duelli individuali. Una mossa che l’allenatore della Lazio questa volta paga, a differenza di quanto era accaduto otto giorni prima contro l’Atalanta.La staffetta non si rivela vincente, con i due incapaci di trovare il guizzo giusto e dare quella scossa necessaria in gare e momenti come questi, nonostante quelle qualità fisiche e tecniche che dovrebbero consentire loro di poter spaccare la partita e le difese avversarie e fare la differenza.Il grido dall’allarme non lo lancia Baroni, ma quanto emerge nella stracittadina è assolutamente lampante ed evidente. Ora tocca alla società trasformare le parole in fatti e l’ambizione in qualcosa di concreto che possa aiutare il tecnico a proseguire una stagione finora straordinaria.La fine del girone d’andata rappresenta il momento migliore per tracciare i primi bilanci e analizzare quanto fatto fino al giro di boa.Una questione da risolvere al più presto per poter continuare ad aspirare a traguardi importanti e a posizioni da Champions League. Certamente, la gara contro la Roma rappresenta un ‘unicum’ dal punto di vista dell’atteggiamento, con i biancocelesti erano partiti bene anche in gare in cui sono arrivati ko, come quello pesante contro l’Inter o quello dell’Allianz Stadium contro la Juventus.La Lazio deve fare senza alcun dubbio mea culpa per la sconfitta nel derby e per un approccio molle e intimorito, che ha condannato gli uomini di Baroni,, con il centrocampista della Roma solo ammonito ma passibile di espulsione. Merita un discorso a parte l’episodio nel finale con il Taty e Hummels protagonisti. L’espulsione dell’argentino c’è ed è giusta per il calcio rifilato da terra all’avversaio, mentre appare senza alcun dubbio scellerata e insensata la scelta di non sanzionare il difensore della Roma, che prima afferra per il collo l’avversario e poi fa una patetita sceneggiata buttandosi a terra e simulando un colpo in faccio che non ha mai ricevuto. Atteggiamento simile a quello adottato per tutto il corso del match da Koné e Svilar, che hanno provato in ogni modo a spezzettare il gioco per approfittare della situazione di vantaggio., al netto delle parole di Rocchi, che a Oper VAR promuove inspiegabilmente uno della sua squadra.Accanto ai normali sfottò da derby e il gioco delle parti tra chi vince e chi perde, stonano - e non poco - lo striscione esposto in città prima della partita con le svastiche e la scritta ‘Laziale ebreo’. Un gesto grave, da condannare fermamente, ma che non sta ricevendo e probilmente non riceverà le stesse attenzioni di autorità e addetti ai lavori di episodi che hanno visto protagonisti la Lazio e i suoi tifosi. Così comee Paredes a Guendouzi, una provocazione bella e buona testimoniata dai colleghi di DAZN e che si riferirebbe ai derby vinti da Ranieri o agli scudetti conquistati dalla Joya, tra l’altro non in giallorosso ovviamente ma ai tempi della Juventus. Senza dimenticare il pallone lanciato in campo dalla panchina della Roma nel finale, proprio a pochi istanti dalla maxi rissa provocata dallo scontro Hummels-Castellanos..